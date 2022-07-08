مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها للمواطنين.. اعرف كيفية استقبال الأضاحى وفحصها ..فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" استعداد مجازر كفر الشيخ لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين مجانا بداية من استقبال الذبائح والكشف الظاهري عليها، تتبعها عملية الذبح والكشف البيطري على اللحوم، لبيان مدى صلاحيتها، وعدم إصابتها بالأمراض الضارة على صحة الإنسان.



وقال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.



وأضاف الدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر، يتميز مجزر كفر الشيخ، بوجود عدد من العنابر ويقدم 5 خدمات متعددة للمواطنين مجانا بالأقسام الخمسة، مع توفير سيارات لنقل الأضاحى مجهزة لحفظ اللحوم، إضافة لتوفير المياه من خلال أحواض تضخ بها المياه دون وجود خزانات، وتتم عملية الذبح والكشف البيطرى مجاناً.



وأكد عوض، نحرص كل الحرص بالمجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدورى، ويرد للمجزر العديد من أبناء المحافظات المجاورة، نظرا لنظافة المجزر، ويتم إجراء الكشف الظاهرى على الأضحية والماشية، إضافة إلى ذبحها مجانا والكشف البيطري بعد الذبح لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية أو الذبيحة سواء اللحم أو الكبدة أو الفيشة وغيرها من أجزاء البقرة أو الجاموس أو الضأن.