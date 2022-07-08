اليوم السابع
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للصائمين اليوم.. تعرف على موعد أذان الفجر والمغرب فى يوم عرفة 2022

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 ص
للصائمين اليوم.. تعرف على موعد أذان الفجر والمغرب فى يوم عرفة 2022 جبل عرفات - أرشيفية

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يستعد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، الموافق 9 ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لأداء مناسك فريضة الحج، حيث تتعلق قلوب جميع المسلمين بهذا اليوم، الذي يعتبر أفضل أيام الأرض، ويتجه جميع من لم يكتب لهم أداء أهم فريضة في الإسلام، بالدعاء إلى الله ليكون بين جموع الحجيج العام المقبل.
 

موعد أذان الفجر والمغرب فى يوم عرفة 2022

وتحرص شريحة كبيرة من المسلمين على صوم يوم عرفة، ووفقا على هذا يحرصون على معرفة موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو، وكذلك موعد أذان المغرب يوم عرفة 2022 اليوم الجمعة 8 يوليو، وفى إطار حرص اليوم السابع على نشر الموضوعات التي تثير اهتمام القراء، نستعرض موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو 2022، وكذلك موعد أذان المغرب يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو 2022، كالتالى:

القاهرة:

وقت صلاة الفجر 3:15  ص

موعد صلاة المغرب 7:01 م

الإسكندرية:         

وقت صلاة الفجر 3:15 ص
موعد صلاة المغرب 7:08 م
     

الإسماعيلية:

وقت صلاة الفجر 3:09
موعد صلاة المغرب 6:58 م
  

شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:12
وقت صلاة المغرب 6:44 م

أسوان:

وقت صلاة الفجر 3:28  ص
موعد صلاة المغرب 6:44 م
 
 
 

صيام يوم عرفة 2022

يوم عرفة 2022

موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022

موعد أذان المغرب يوم عرفة 2022

اذان المغرب اليوم

اذان الفجر اليوم

مواعيد الاذان



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