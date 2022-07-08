كل ما تريد معرفته عن تطوير مشروعات السياحة والفنادق بقطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

قطعت القابضة للسياحة والفنادق شوطا كبيرا لاستغلال كافة أصولها المتاحة ، من خلال عمليات واسعة لتطوير الفنادق والمنشأت ومنطقة الاهرامات ومناطق الصوت والضوء .

وكشف تقرير الانجازات الصادر مؤخرا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بعضا من تلك الانجازات تعرف عليها .

1- تطوير قرية مجاويش بالغردقة تم في مارس 2021 افتتاح فندق "ريكسوس برميوم" ضمن أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية المملوكة لشركة مصر للسياحة بالغردقة، بالتعاون مع شركة "وادي دجلة للاستثمارات" ومجموعة فنادق "ريكسوس"، ويضم الفندق حوالي 500 جناح وفيلا في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، والمرحلة الثانية للتطوير تشمل استثمار فندقي عقاري.



2- افتتاح فندق شتيجنرجر اللسان برأس البر بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" بمدينة رأس البر التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.

ويقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأروع المناطق عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

3- إعادة إحياء فندق "جراند كونتيننتال" تم الانتهاء من هدم الفندق القديم لتهالك المبنى وسقوط أجزاء منه، وإخلاء وتعويض شاغلي المحلات التجارية، وتم إعداد رسومات الفندق – الذي يقع أمام حديقة الأزبكية بميدان الأوبرا- على الطراز المعمارى القديم لمواكبة التطوير بالقاهرة الخديوية، وجاري حاليًا التواصل مع عدد من المستثمرين لتنفيذ المشروع.

4- تطوير فندق شبرد التاريخى يجري حاليًا تنفيذ مشروع التطوير حيث تم توقيع عقد مع مجموعة الشريف السعودية للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق من قبل مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.



5- مشروع فندق فورسيزونز Four Seasons بالأقصر بدء تنفيذ المشروع على أرض السلطانة ملك بالأقصر (المملوكة لشركة إيجوث) بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويقع المنتجع الجديد في الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويتكون من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الاف متر تحت الأرض.

6- تطوير شركة الصوت والضوء تم توقيع عقد تطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير حوالي 312 مليون جنيه، كما تم تحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل وطبع عدد 6 أفلام جديد بإسبانيا، ويتم حاليا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك، وجاري الإعداد لعرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين، والإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية.

7- تم تنفيذ أعمال إضاءة ميدان التحرير من قبل شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطويره، بالتوازى مع مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية .

8- إعادة هيكلة شاملة وإحياء شركة مصر للسياحة، بهدف الترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية، وتطوير منصة إلكترونية لحجز تلك المقاصد سيتم إطلاقها في سبتمبر 2022.