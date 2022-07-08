كشف ملابسات سرقة شركة بالإكراه فى القاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات غموض سرقة خزنة شركة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين أن موظف ادارى بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، بالتعاون مع آخرين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف أمن إدارى بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم ، له معلومات جنائية) مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء تعدى شخصان عليه حال تواجده بمحل عمله.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، اخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول موظف ادارى بإحدى الشركات مصاب عدة إصابات بالغة، وبالإنتقال وبسؤال المصاب أقر بأنه حال تواجده بمقر الشركة عمله فوجئ بقيام شخصان مجهولان بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" قاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها والإستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى وكذا وحدة تسجيل الكاميرات ، ولاذا بالفرار مُستقلان دراجة نارية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المصاب وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبلغ المالى بالإشتراك مع ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية) كما أقر بقيامه بالإتفاق مع المذكور على إفتعال إصابته وسرقة الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة حضر المذكور وبصحبته آخر وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وإستوليا على المسروقات، وإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض المستخدم فى الواقعة كما عُثر بحوزة الآخر على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة تمكنا من فتح الخزينة واستوليا من داخلها على المبلغ المالى المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .