قلق فى إيطاليا بسبب انتشار عدوى كورونا مع زيادة الحالات بنسبة 55%

كتبت فاطمة شوقى

قالت مصادر صحية إيطالية، إن إصابات وباء كورونا في البلاد تنتشر بشكل أكبر، مع زيادة الحالات بنسبة 55٪ في جميع المقاطعات والبلديات، مما أدى إلى إثارة حالة من القلق مجددا فى البلاد.

وأضافت مؤسسة (جيمبي) الخاصة بالشئون الصحية فى إيطاليا ، في تقرير عن رصدها المستقل لحالة الطوارئ الصحية في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو ، أن “في الأيام السبعة الماضية، ارتفعت حالات الاستشفاء العادية أيضاً، بنسبة 32.6٪، وكذلك في أقسام العناية المركزة بـ36.3٪، فضلا عن زيادة الوفيات بنسبة 18.4٪"، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

وذكرت المؤسسة أن “في الأسبوع المشار إليه، ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 595,349 مقارنة بـ384,093 في الأسبوع السابق، وكذلك الوفيات إلى 464 مقابل 392 في الفترات السابقة”، فضلا عن أن “الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليًا ازدادت هي الأخرى أيضًا لتصل إلى 1,087,272 مقابل 773,450، بزيادة بمجموع 313,822 حالة، أي بنسبة 40.6٪”.

وأضافت: “الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي ارتفعت أعدادهم إلى 1,078,946 مقابل 767,178، بزيادة بـ311,768 شخصاً وبنسبة 40.6٪ أيضاً”، وكذلك “حالات الدخول إلى المستشفى بسبب ظهور الأعراض قد ارتفعت إلى 8003 مقابل 6035، أي بزيادة بمجموع 1968، والتحويلات إلى أقسام العناية المركزة إلى 323 مقابل 237، بزيادة بـ86 حالة”.

قال رئيس مؤسسة (جيمبي) نينو كارتابيلوتا، إن “الزيادة في حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة تتجاوز نسبة 50٪ للأسبوع الثالث على التوالي، في غضون 10 أيام تقريبا، وفي الأسبوع الممتد من 29 حزيران/يونيو حتى 5 تموز/يوليو”، وقد “تم إثبات الحالات الجديدة في الواقع بأكثر من 595 ألفاً، وبمتوسط على مدى سبعة أيام يتجاوز 85 ألف حالة في اليوم”.