قبل العيد.. ضبط 8 كيلو هيروين و25 كيلو حشيش بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة حماتها الأمنية، حيث تمكن من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لعدة بؤر إجرامية لترويج المواد المخدرة متخذين من منطقة غرب الإسكندرية وخاصة منطقة الذراع البحرى مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ..وبحوزتهما (25 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنوا 6,250 كيلو جرام – 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الفيوم – أسيوط") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ..وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ..وبحوزته (3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنوا 1 كيلو جرام- سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ..وبحوزته (2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنوا 600 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫400٫000 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.