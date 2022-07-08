اليوم السابع
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قبل العيد.بساعات.. ضبط 53 مخبزا لبيع خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن بالبحيرة

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:16 م
قبل العيد.بساعات.. ضبط 53 مخبزا لبيع خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 53 مخبز بمراكز دمنهور وأبو المطامير والنوبارية وكفر الدوار وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما تم ضبط مخبزين للتصرف فى 58 شيكارة دقيق مدعم من حصصهما للبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .


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