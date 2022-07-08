في عيد الأضحي.. كيف تتجنب الإصابة بحموضة المعدة؟

كتبت فاطمة خليل

الحموضة المعوية هي إحساس حارق في الصدر، وعادة ما يزداد الألم سوءًا بعد تناول الطعام في المساء، أو عند الاستلقاء أو الانحناء، ويمكن لمعظم الناس علاج هذه المشكلة عن طريق المساعدة الذاتية أو عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتهم، ومع ذلك، إذا كانت الحموضة متكررة أو شديدة، فإنها تتطلب استشارة طبية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة بالحموضة وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا."

س: كيف تتجنب الإصابة بالحموضة المعوية؟



-تجنب الإفراط في تناول الطعام خاصة في المساء

-يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى ارتداد الحمض

-الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

-يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى الحموضة المعوية

-قلل من التدخين لمحاربة الحموضة المعوية

-يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم المشكلة

-الإفراط في استهلاك الكافيين والأطعمة الحارة والشوكولاتة والمنتجات القائمة على الطماطم والنعناع والمشروبات الغازية.

س: ما أعراض الحموضة المعوية؟



تسبب الحموضة المعوية إزعاجًا شديدًا وتبدأ عندما يتناثر حمض المعدة في تركيز الأنبوب الذي يربط الجزء الخلفي من الحلق والمعدة، فيما يلي علامات الحموضة المعوية:

-شعور بالحرقان في الصدر يستمر من بضع دقائق إلى ساعتين.

-ألم في الصدر أثناء الانحناء.

-حرقان في الحلق.

-صعوبة في البلع.

-طعم حمضي أو حامض أو مالح في مؤخرة الحلق.

س: ما ابرز العلاجات المنزلية للحموضة المعوية؟



1- الموز الناضج - تناول موزة ناضجة لأنها تحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم لمواجهة حمض المعدة الذي يسبب عدم الراحة وتأكد من اختيار موزة ناضجة.

2- مضغ علكة خالية من السكر لأنها تزيد من إفراز اللعاب. يساعد اللعاب في البلع وبالتالي الحفاظ على مستويات الحمض منخفضة وحل مشكلة حرقة المعدة.

3- حدد الأطعمة التي تسبب مشكلة حرقة المعدة. يمكن القيام بذلك بشكل منهجي من خلال إعداد مخطط الطعام.

4- تناول كميات صغيرة وببطء - تناول الطعام بكميات كبيرة يضغط على الصمام مما يؤدي إلى الحموضة لذلك ، تناول كميات صغيرة وامضغ الطعام ببطء.

5. تجنب الملابس الضيقة - تضغط الأحزمة والملابس الداخلية الضيقة على البطن مما يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة.

6- تناول الطعام في وقت مبكر - تناول الطعام قبل 3 ساعات من الذهاب إلى الفراش، لأن الاستلقاء على معدة ممتلئة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة.

7- وضعية نوم مناسبة - حاول النوم على جانبك الأيسر لأنه يساعد على الهضم ويمنع ارتداد الحمض في المعدة يجب أن يكون رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم.

8- تخفيف الوزن - حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن لأن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المعدة مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

9- الإقلاع عن التدخين- لأن التدخين يقلل من كمية إفراز اللعاب وبالتالي تكوين حامض في المعدة.

احتياطات في حالة الحموضة الشديدة



يمكن لمضادات الحموضة والمساعدة الذاتية أن تفيد في حالات الحرقة الخفيفة، ولكن في حالة الانزعاج المتكرر استشر الطبيب على الفور.

في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الحموضة المعوية تحذيرًا لبعض الأمراض الخطيرة إذا تم تناول الأدوية بانتظام دون وصفة طبية للحد من الحموضة المعوية، فيجب تجنبها لأن هذه الأدوية يمكن أن تتداخل مع الأدوية الأخرى.