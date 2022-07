فيديو لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق

صدمة فى أوساط السياسة اليابانية بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى وهو يدلى بخطاب فى إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ فى مدينة نارا غرب اليابان. وقالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن صور ومقاطع فيديو للحادث تم تداولها تعكس المشهد الفوضوى الذى تلا إطلاق النار.





وانتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر باستخدام لقطات من هيئة الإذاعة اليابانية العامة NHK ما يبدو أنه لحظة إطلاق النار على آبي. في الفيديو ، يمكن رؤية آبي وهو يلقي خطابًا قبل أن تدوي طلقتان قويتان. في غضون ثوان ، يمكن رؤية المسئولين وهم يتعاملون مع رجل يرتدي قميصًا رماديًا على الأرض. يقوم الفيديو بعد ذلك بإبراز ما يبدو أنه أسطوانتان ملفوفتان بشريط أسود على الأرض، حيث قيل إن السلاح تم صنعه منزليا.

وفى مشهد مأسوى آخر، تم نشر لقطات فيديو لأفراد الطوارئ وهم ينقلون شخصًا يعتقد أنه رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي من سيارة إسعاف إلى طائرة هليكوبتر تحت غطاء أزرق كبير.

وقال موقع "بى بى سى عربى" إن رئيس الوزراء بقي في السلطة لأطول مدة في تاريخ البلاد. فقد شغل المنصب في 2006 لمدة عام، ثم من 2012 إلى 2020 عندما اضطر للاستقالة لأسباب صحية.

وتطبق اليابان واحداً من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم. وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جداً.