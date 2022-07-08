فى يوم عرفة.. أهالى قرية ميت الخولى يكرمون أبناءهم من حفظة القرآن الكريم

الدقهلية - فريق المحافظات

حرصت قرية ميت الخولي مؤمن، التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، على تكريم أطفال القرية من حفظه القرآن الكريم، حيث نظم أهل القربة مسابقة قرآنية كبرى كان ختامها بتكريم الأطفال لتحفيزهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله.

واستمرت هذه المسابقه داخل القرية منذ عام 2004 إلى الآن، وبدأت المسابقة في ذلك العام بمبلغ 5 آلاف جنيه تكفل بها أحد أبناء القرية حتى وصل مجموع المكافآت هذا العام إلى 250 ألف جنيه. وشهدت المسابقة تنافسا كبيرا بين أطفال القرية، وشارك عدد من الأطفال فى القرى المجاورةَ فى هذه المسابقة.

ونظمت المسابقة على مرحلتين، الأولى مستوى أقل من ربع القرآن الكريم، والثانية أكثر من ربع القرآن حتى حفظ القرآن الكريم كاملا، وتنافس 746 طالبا وطالبة فى بداية المسابقة.

ويتم تكريم عدد 432 طالبا كمرحلة أولى لحفظ ربع القرآن، وذلك لصغر سنهم وتحفيزا لهم لاستكمال حفظ القرآن الكريم.

وقررت اللجنه القائمة على المسابقة من شيوخ أهل القرية تكريم 81 طالبا لحفظهم كتاب الله كاملا، بالإضافة إلى تكريم الأم المثالية في القرية، وستكون أم لأيتام تكريما لمجهودها وتربيتها.

وأطلق على قرية "ميت الخولي" منذ أعوام قرية حفظة القرآن الكريم، بسبب حرص أهل القرية على مداومة تنظيم مثل هذة الاحتفالات الكبرى لحاملى كتاب الله الكريم.

وتشهد هذه الأيام احتفالات كبرى للمسلمين حول العالم، حيث يوافق اليوم يوم الوقوف على جبل عرفات وأداء مناسك الحج، مع بدء تقديم الأضاحى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.