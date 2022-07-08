فتح المجازر فى شمال سيناء للمواطنين خلال فترة العيد مجانا

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء التجهيز لفتح المجازر مجانا للأهالى لذبح أضاحيهم بداية من صباح غدا وحتى 4 أيام قادمة.



وقال الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إنه ستفتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا تيسيرًا على المواطنين.



وأضاف البيك، أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين، حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.



وأشار البيك إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بـالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.