عطور وأعشاب طبيعية.. شاهد سوق الأنتيكات والهدايا فى أسوان

أسوان – صلاح المسن

يشتهر السوق السياحى بمدينة أسوان بالبازارات السياحية والمحلات المختلفة لبيع العطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من أرجاء العالم خلال زيارتهم لأسوان، وكذلك محلات عرض الأعمال اليدوية ومحلات بيع التماثيل الفرعونية المصنوعة يدوياً وآلياً، والملابس المطرزة بالرسوم الفرعونية والبرديات والإكسسوارات ذات الطابع الفرعونى، بجانب محلات العطارة التى تحوى البخور والبهارات وكذلك محلات العطارة، كما يضم شارع السوق السياحى بأسوان، محلات وبازارات مختلفة بها .

ويتميز السوق السياحي بمدينة أسوان بأجوائه الساحرة وعبق الحضارة والماضى، وهو أحد أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة، ويعتبر محطة هامة ببرنامج جولة المدينة، ويشتهر بتجارة العطور والبهارات والصاغة .

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وتتميز منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان بانتشار البازارات السياحية التى تضم الهدايا والتحف والأنتيكات الفرعونية والبهارات وغيرها، ويضم الشارع، عددا من المشاريع الشبابية من مأكولات ومشروبات ليصبح أحد أشهر الشوارع السياحية بأسوان.

وتنتشر بالسوق السياحي عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية ومحلات بيع الملابس وللجلاليب والعبايات وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتميزة وخاصة من الشباب حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.



































