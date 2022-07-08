اليوم السابع
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طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:27 ص
طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شدد اللواء محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، علي كافة الموانئ التابعة للهيئة بضرورة رفع درجة استعداد الوحدات البحرية التابعة للميناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستمرار العمل بالموانئ علي مدار الـ24 ساعة خلال اليوم ومنع إجازات العاملين بالموانئ والتنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائي بضرورة سرعة انهاء اجراءات حركة الركاب والبضائع خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
كما أكد بالتنبيه علي أفراد الحماية المدنية بالموانئ بمراجعة الخطط الأمنية وتطبيق كود البضائع الخطرة عند التداول واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة بالموانئ .
 
كما شدد عبد الرحيم علي ضرورة فتح مركز عمليات بكل ميناء والتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة وتواجد طاقم نوباتجية بالمركز الرئيسي لمتابعة اعمال الموانئ اولاً بأول.
 
 
 

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