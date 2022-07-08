طقس الخليج.. أمطار رعدية بالمملكة السعودية

وكالات

يتواصل هطول الأمطار الرعدية فى ربوع المملكة السعودية، فى حين تشهد الإمارات نهارا مغبرا تصل ردجة حرارته إلى 39°و وهى نفس درجة الحرارة نهارا بالبحرين ولكن دون أغبرة.

السعودية

يستمر هطول الامطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية. وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان . وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.

البحرين سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. الإمارات سيكون الطقس نهاراً مُغبراً وسيشهد أتربة مُثارة وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً غائماً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الكويت

حار ليلا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.