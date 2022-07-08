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طقس أول أيام عيد الأضحى شديد الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة وأسوان 41

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:26 م
طقس أول أيام عيد الأضحى شديد الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة وأسوان 41 الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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