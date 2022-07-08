ضبط 2147 قضية تسول على مستوى الجمهورية قبل عيد الأضحى

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2022) عن ضبط (2147) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2022) عن ضبط (2147) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة