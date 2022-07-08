ضبط 2147 قضية تسول على مستوى الجمهورية قبل عيد الأضحى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2022) عن ضبط (2147) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.