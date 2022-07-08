اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 01:02 م
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ضبط 2147 قضية تسول على مستوى الجمهورية قبل عيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:13 م
ضبط 2147 قضية تسول على مستوى الجمهورية قبل عيد الأضحى حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2022) عن ضبط (2147) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


عيد الأضحى

جرائم التسول

حملات امنية

الميادين العامة

الشوارع الرئيسية



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