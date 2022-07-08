ضبط 16360 مخالفة مرورية متنوعة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16360) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(4881) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(214) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(13) مخالفة شروط التراخيص، و(8) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.