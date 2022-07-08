ضبط متهم بابتزاز ربة منزل فى القليوبية عبر تطبيق "واتس آب"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى كشف ملابسات واقعة قيام شخص بتهديد وابتزاز ربة منزل عبر تطبيق واتس آب، مقابل عدم التشهير بها، تم تحديد المتهم وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتفها الشخصى عبر ذات التطبيق مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور، وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أن (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.