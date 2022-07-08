ضبط رشاش جرينوف و9 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش خلال حملة أمنية فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عدة حملات أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، استهدفت دائرتى مركزى شرطة (صدفا – ساحل سليم) بمديرية أمن أسيوط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة (24) متهما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.