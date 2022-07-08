اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط رشاش جرينوف و9 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش خلال حملة أمنية فى أسيوط

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:52 م
ضبط رشاش جرينوف و9 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش خلال حملة أمنية فى أسيوط حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عدة حملات أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، استهدفت دائرتى مركزى شرطة (صدفا – ساحل سليم) بمديرية أمن أسيوط، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

ضبط عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة (24) متهما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حملة أمنية

أسلحة نارية

ضبط المتهمين

رشاش جرينوف

أمن أسيوط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة