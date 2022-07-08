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صحة القليوبية: انطلاق المرحلة الأولى لحملة تنظيم الأسرة 17 يوليو

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:02 م
صحة القليوبية: انطلاق المرحلة الأولى لحملة تنظيم الأسرة 17 يوليو عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا بمشاركة الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة، ومديري الإدارات ومديرين تنظيم الأسرة، وذلك للتحضير للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع تضمن تحفيز ومناقشة كل ما يعوق العمل للوصول للهدف المنشود خلال الحملة، وزيادة معدلات مستخدمات وسائل تنظيم والوصول بالخدمة لمستحقيها بأعلى جودة، مع تذليل العقبات أمام مقدمي الخدمة.

 وتابعت المديرية، أن من المقرر أن تنطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من يوم 17 يوليو الجارى وحتى إلى 21 يوليو لمدة 4 أيام، في إدارات "كفر شكر - بنها - قها – القناطر الخيرية - شبين القناطر - شبرا الخيمة شرق)، أما المرحلة الثانية من الحملة فمن المقرر أن تنطلق 24 يوليو الجارى لمدة 4 أيام لتنتهي في 28 يوليو، وتتضمن إدارات (شبرا الخيمة غرب – الخانكة - طوخ - العبور- قليوب).


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