"صحة أسوان" تعدم مواد غذائية غير صالحة خلال مرورها على 219 منشأة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو الماضى شملت المرور على عدد 219 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأشار إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1790 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بجانب ضبط وإعدام 566 لتر مواد غذائية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى تحرير 165 محضر مخالفات وشهادة صحية ، فضلاً عن إصدار غلق إداري لعدد 34 أماكن مخالفة.

وأشرف على هذه الحملات كلا من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، ومصطفى صديق وعمرو الليثى مراقبى أول الصحة.