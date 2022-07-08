شولتز: ألمانيا غير مهددة بالإفلاس فى المستقبل المنظور

كتب محمد جمال

أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتز أن بلاده غير مهددة بالإفلاس فى المستقبل المنظور، وسيتسنى خفض الدين الحكومي إلى مستوى ما قبل وباء فيروس كورونا.

وقال شولتز فى حديث لقناة ZDF، ردا على سؤال ما إذا كان الإفلاس يهدد ألمانيا: "لا، على الإطلاق"، وأضاف أن "كل التوقعات الآن محسوبة لفترة قصيرة جدا، ولذلك إن لم يكن هناك تراجع اقتصادي كبير أو تصعيد للحرب (في أوكرانيا) ينطوي على تداعيات للعالم كله، فكل شيء سيكون مختلفا".

وتابع: "إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي، فعلى الأرجح سيصل مستوى الديون إلى ما كان قبل الوباء خلال فترة قصيرة نسبيا"، مؤكدا أن "ألمانيا تمتلك قوة اقتصادية كبيرة"، ومن شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي اللازم.

وكان شولتز قد وصف الأزمة في أوكرانيا بأنها تمثل "نقطة انعطاف تغير كل شيء"، وفي الوقت ذاته أعرب عن قناعته بأن ألمانيا ستتمكن من التصدي للأزمة.