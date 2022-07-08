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الجمعة، 08 يوليه 2022 04:51 م
أكرم القصاص
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"سمارة وسلطان" يستعدان لاستقبال زوار حديقة الحيوان بالإسكندرية فى العيد.. فيديو

الجمعة، 08 يوليه 2022 04:36 م
"سمارة وسلطان" يستعدان لاستقبال زوار حديقة الحيوان بالإسكندرية فى العيد.. فيديو حديقة الحيوان بالإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا حول استعدادات حديقة حيوان الإسكندرية بالنزهة، لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك غدا.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة تستعد لاستقبال أعدادا كبيرة من الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالحديقة والحيوانات مع توفير كافة سبل وسائل الراحة والاستمتاع والأمن من قبل إدارة الحديقة.

وأضافت الدكتورة نبيلة عزيز لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء جميع الإجازات خلال عيد الأضحى المبارك والتواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وأيضا زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام بوابة حديقة الحيوان.

وأشارت مدير حديقة الحيوان إلى أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفرت 2 سبع البحر "سلطان وسمارة" حديقة حيوان الإسكندرية وهما سن عامين وشهرين ضمن حيوانات الحديقة لتقديم عروضا أكروباتية فى الماء لإسعاد الزائرين وسط أجواء البهجة بالاحتفال بالعيد.

وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالاسكندرية وتقع بجوار حدائق أنطونيادس الشهيرة.


أخبار الإسكندرية

حديقة الحيوان

سمارة وسلطان

عيد الاضحي

اخبار اليوم



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