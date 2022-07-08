زى النهارده.. الجنايات تعرض فيديو لاعترافات أحمد دومة برشق المجمع العلمى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات يوم 8 يوليو 2018، عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

وخلال تلك الجلسة عرضت المحكمة أسطوانتين مدمجتين من اللواء محسن مراد مدير أن القاهرة الأسبق، وبعرض الأسطوانة الأولى ظهر مقطع فيديو مذاع على إحدى القنوات الفضائية ويظهر المتهم أحمد دومة على أحد البرامج ويعترف بإلقائه زجاجات المولوتوف على المجمع العلمى.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.