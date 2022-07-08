رفع 80 طنا من المخلفات والقمامة بشوارع إدفو بأسوان قبل عيد الأضحى ..صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، حملة مدعمة بالمعدات والسيارات الثقيلة لرفع تراكمات الأتربة وجرد المخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة والتي شهدت أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية منذ سنوات وعقود، وذلك بإجمالى 80 طنا من تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.

صرح بذلك إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو والذى أشار إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الإنتهاء من تركيب عدد 2 خط عمومى وفرعى للغاز الطبيعى بحى جنوب ووسط ، كما تم توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 80 % من المنازل بالشبكات الداخلية ، وجارى العمل فى توصيل الخط العمومى الثانى.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تركيب محابس رئيسية بإجمالى 25 محبس وذلك لعدم قطع المياه عن كامل المدينة ، وحصر القطع فى المنطقة التى بها الإصلاح والصيانة فقط ، كما تم إحلال وتجديد مواسير الأسبستوس القديمة والمتهالكة التى لها أكثر من 30 عام بخطوط جديدة لمياه الشرب بإجمالى أطوال 4.2 كم منها 1.2 كم بقطر 12 بوصة ، و 2.5 كم بقطر 8 بوصة ، و 500 متر بقطر 6 بوصة ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى مشروع محطة مياه إدفو الجديدة بطاقة 30 ألف م3/ يوم لزيادة تدفقات مياه الشرب بما يلبى إحتياجات المواطنين.

وكشف إبراهيم سليمان أنه بمجرد إنتهاء أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية سيتم تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى بتكلفة 40 مليون جنيه لتعود مدينة إدفو لسابق عهدها كأحد أهم المقاصد السياحية.