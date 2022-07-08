

وأضاف كيشيدا - خلال مؤتمر صحفي أذاعته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - أن الأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة آبي؛ معربا عن آمله وداعيا له أن ينجو من الهجوم.



وكانت مصادر في الشرطة اليابانية قد قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي فقد الوعي بعد إصابته بأعيرة نارية، اليوم الجمعة، خلال إلقاء خطاب في مدينة نارا غربي اليابان، قبل انتخابات مجلس المستشارين. وتم نقل رئيس الوزراء الياباني السابق (67 عاما)، والذي كان أيضا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لفترة طويلة، إلى المستشفى.



وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شخص يدعى "تيتسويا ياماجامي" (41 عاما)، من سكان المدينة الواقعة غرب اليابان، للاشتباه في تورطه بمحاولة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق.