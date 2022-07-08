رئيس جامعة الإسكندرية يكرم طالبتين لتميزهما فى المحافل الدولية

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، الطالبتين آية جمال وشيرويت جابر باعتبارهما من النماذج المشرفة من طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققا نتائج مشرفة مؤخراً على المستوى الدولى فى المسابقات التى شاركوا فيها، مؤكداً اعتزازه وفخره بهم لنجاحهم في رفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية بشكل مشرف فى المحافل الدولية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور قنصوة، أن الجامعة تحرص علي دعم طلابها المتفوقين في كافة المجالات، موضحًا أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب العلمي والأكاديمى فقط إنما يمتد إلى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم اكتشاف مواهب الطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم فى المجالات المختلفة، من خلال الأنشطة الطلابية، وأضاف أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم لرعاية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من الإبداع والتميز والقدرة على تحمل المسئولية.

ويذكر أن الطالبة أية جمال عبد اللطيف بكر مسلم، بالفرقة الأولي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، قد حصلت علي المركز الأول في مسابقة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، التي نظمتها مؤسسة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أما الطالبة شيرويت جابر بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، فقد حصلت على الميدالية الذهبية وبطولة إفريقيا للمبارزة ضمن منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة والميدالية الفضية (فردى) فى سلاح السيف، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب.