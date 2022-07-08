حملات نظافة ليلية بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى وإزالة بناء مخالف.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن بيلا ومسير وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ليلية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك،وإزالة حالة بناء مخالف، بسيدي غازي، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة نظافة وتجميل ليلية ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، ووضع الحاويات والصناديق الخاصة بتجميع القمامة بالشوارع والأحياء، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس المدينة، برفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكثف قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا، برئاسة أحمد فتحي، وفريق العمل، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامة، ولاسيما المؤدية إلى المساجد، لتهيئة كافة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين، وخلق المناخ الملائم للاستمتاع بأيام العيد على الوجه الأكمل.

استهدفت الحملة الليلية شوارع وأحياء المدينة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة والتراكمات من مختلف مناطق المدينة والسوق العمومي، وتفريغ كافة الحاويات التي ساهمت في رفع كميات كبيرة من القمامة والتراكمات، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وجاري استمرار تلك الحملات بشكل يومي علي فترتين من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق.

وأشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي،على إزالة حالة بناء مخالف محاولة الشروع في بناء الدور الثاني بعزبة ابومنيسي،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما أشرف علي سلامه، رئيس مدينة مسير على حملة مكبرة، لرفع كفاءة النظافة العامة ومسح الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ومحيط المساجد استعدادا لصلاة العيد.

ازالة حالة بناء مخالف



بناء مخالف



جانب من ازالة حالة بناء مخالف



جانب من اعمال النظافة ليلية



جانب من الحملة



حملات ليلية بمسير



حملات نظافة ليلية



حملات نظافة مستمر



حملات نظافة