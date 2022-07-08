حملات لمديرية الطب البيطرى بالأقصر على مجازر الحبيل وأرمنت وإسنا قبل العيد ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، جولات تفقدية مكوكية للمرور على مجزر أرمنت بالاشتراك مع الدكتور عماد نابليون مدير إدارة الرعاية، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش والمجازر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمتابعة استعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



كما قام الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري، بمتابعة أعمال الذبح في مجزر الأقصر بالحبيل وكذلك متابعة َجاهزيه تلك المجازر، بالإشتراك مع العميد إبراهيم كمال مدير مؤسسة الأورمان بالأقصر، ومحسن نائب رئيس مجلس مدينة البياضية، وبحضور الدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتور سامح الضوي مدير وحدة الطود البيطرية، والدكتور شادي زكريا مدير وحدة المنشأة البيطرية.



واستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك قام الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، بالإشتراك مع اللواء هشام سعد رئيس مدينة إسنا، لتفقد مجزر إسنا العمومي وتم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والتأكيد على فتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك مجاناً لكافة المواطنين وأصحاب الأضاحي طوال أيام العيد، حيث يتم الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح، كما تم توعية المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء ومنع التلوث البيئي.



ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تقوم مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بفتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة فى وجود أطباء بيطريين متخصصين، حيث يتم تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5، مقسمة كالآتى (مجزر بمدينة الأقصر، ومجزران بإسنا، ومجزران بأرمنت)، وسيتم فتحها خلال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحي في الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.



رجال الطب البيطري بالأقصر يقودون جولات على المجازر



رجال الطب البيطري بالأقصر يقودون جولات على المجاز



رجال الطب البيطري بالأقصر يقودون جولات على المجازر



رجال الطب البيطري بالأقصر يقودون جولات على المجازر



رجال الطب البيطري بالأقصر يقودون جولات على المجازر