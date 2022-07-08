اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حكم قضائى جديد بحق قاتل جورج فلويد

الجمعة، 08 يوليه 2022 04:00 ص
حكم قضائى جديد بحق قاتل جورج فلويد نصب تذكارى لجورج فلويد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن هو الثاني بحق الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين في قضية قتل المواطن الأسمر جورج فلويد.

وحكم قاض في ولاية مينيسوتا بالسجن 245 شهرا (20 عاما و5 أشهر) على شوفين بتهمة انتهاك الحقوق المدنيين لجورج فلويد.

وكان جانب الادعاء يتهم شوفين باستخدام مسكة خانقة ضد فلويد على الرغم من أنه كان مقيد اليدين ولم يبد المقاومة، وكذلك بعدم تقديم المساعدة الطبية له.

وكان المدعي العام يطالب بحكم السجن 25 عاما بحق شوفين في هذه التهمة، لكنه وافق على الحكم الصادر وعلى عدم إضافة مدة السجن للعقوبة بموجب الحكم السابق بحق الشرطي السابق. يذكر أن المحكمة كانت قد حكمت على شوفين في أبريل 2021 بالسجن 22.5 عاما بتهمة قتل جورج فلويد.

يذكر أن مقتل الأمريكي الأسمر فلويد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة في كافة أنحاء الولايات المتحدة وفي الخارج، وأعمال العنف في الكثير من المناطق. وأطلق المحتجون حملة تحت شعار "حياة السود مهمة"، ونددوا بالعنصرية وعنف الشرطة.


جورج فلويد

امريكا

الشرطة الامريكية

ديريك شوفين



الموضوعات المتعلقة

انتهك الحقوق المدنية.. تفاصيل الحكم على الشرطى الأمريكى المتهم بقتل جورج فلويد

الخميس، 07 يوليه 2022 11:31 م

واشنطن: حكم بالسجن 20 عاما على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

الخميس، 07 يوليه 2022 11:26 م

"جايلاند ووكر" ليس أولهم.. 6 من أصول أفريقية أشعل مقتلهم الاحتجاجات ضد العنصرية فى أمريكا.. الاعتداء على جورج فلويد يمنح حركة "حياة السود تهم" زخما.. وإريك جارنر ومايكل براون وبلاند وأربيرى قضوا برصاص الشرطة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:38 ص

بعد عامين على مقتل "جورج فلويد".. اتهامات العنصرية تطارد الشرطة الأمريكية.. احتجاجات بعد قتل شاب أسود مسلح أثناء مطاردة.. محامى القتيل: جايلاند ووكر أصيب بـ60 رصاصة.. ووسائل إعلام: وقف الضباط حتى انتهاء التحقيق

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة