حافظي على بشرتك فى فصل الصيف بهذه النصائح

فاطمة ياسر

خلال الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك، يجب الاهتمام بالبشرة حتى لا تصاب بأي مضاعفات صحية، ولذا فالتعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر في فصل الصيف تعد من الأمور المسببة للإصابة بالعديد من المشاكل التي تحل على البشرة، والسبب أشعة الشمس، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أفضل وأهم النصائح للحفاظ على صحة بشرتك خلال فصل الصيف، ومنها:

-غسل الوجه بالماء الفاتر بشكل دوري صباحا ومساء وعند بذل أي مجهود، والهدف تنظيف البشرة من العرق، الذي يعرضها للظهور بمظهر غير جيد.

-استخدام واقي الشمس، يعد من الأمور الجيدة عند التعرض لأشعة الشمس، فقبل الخروج يجب وضعه على البشرة بفترة جيدة فواقي الشمس يحميها من التلف، والجفاف، وظهور تغيرات في اللون البشرة.

-رطب بشرتك عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء، والسوائل ، واستخدام مرطبات البشرة، والغسول المناسب لنوع بشرتك، والكريمات المرطبة، جميع هذه الحيل تحافظ عليها ضد الجفاف.

- قللي قدر الإمكان من استخدام مستحضرات التجميل، لأنها تؤثر بشكل سلبي علي صحة البشرة، وتزيد من تعرضها للإصابة بالجفاف الشديد.

-تناول الأطعمة الصحية يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة البشرة، فتناول الفواكه والخضروات، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأي مشكلة في البشرة، وتعمل على ترطيبها وحمايتها من الجفاف.