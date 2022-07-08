تنفيذ 4 قرارات لإزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استكملت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الثروات التعدينية وفى مقدمتها معدن الذهب، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها بالشكل المطلوب.