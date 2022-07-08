اليوم السابع
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تنفيذ 4 قرارات لإزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو.. صور

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:48 ص
تنفيذ 4 قرارات لإزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو.. صور إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو
أسوان - عبد الله صلاح

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استكملت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الثروات التعدينية وفى مقدمتها معدن الذهب، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو على أنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب فقد تم تنظيم حملة مكبرة على مدار يومين إستهدفت تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 2200 م2.
 
وأوضح، بأن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات أمنية مختلفة ، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة.
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو (1)
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو 

إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو (3)
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو

إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو (4)
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو 

إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو (5)
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو 

إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو (6)
إزالة طواحين وكسارات الذهب المخالفة بكوم أمبو
 
 
 

 


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