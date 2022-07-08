تنفيذ موجة إزالة للتعديات علي أملاك الدولة بمنطقة خدمات المساعيد بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ موجة إزالة للتعديات علي أملاك الدولة والمخالفة لخط التنظيم وأعمال بناء بدون ترخيص أو بترخيص منتهي.

وأصدر أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، قرارا بإزالة أعمدة خرسانية بمنطقة خدمات المساعيد من المهد لمبني تحت الإنشاء بدون ترخيص، وقامت حملة من المجلس برئاسة سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير المتابعة بإزالة الأعمدة الخرسانية للمبني ومصادرة معدات البناء والخلاطات الأسمنتية وعمل محاضر .

ووجه رئيس مدينة العريش نداء للأهالى بعدم إقامة أو أستكمال مباني دون الرجوع لمجلس المدينه والا سيقع تحت طائلة القانون، والمقاولين أصحاب الخلاطات عدم الشروع بالمباني لأي مواطن دون وجود رخصة مباني سارية أو إذن استكمال من مجلس المدينة بالمباني وإلا ستصادر معداته وعمل محضر والعرض علي النيابة.







ازالات بمنطقة خدمات المساعيد بالعريش (1)



ازالات بمنطقة خدمات المساعيد بالعريش (2)