تموين شمال سيناء تستقبل العيد بطرح كميات جديدة من السلع فى الأسواق

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استقبالها عيد الأضحي بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.



وأكدت أماني رسلان مدير عام المديرية، علي توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها، علاوة على توفير لحوم الأضاحي من الخراف الحية والمذبوحة، بخلاف الأغنام والماعز فى الأسواق المحلية.



وأضافت رسلان، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، معلنة عن تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، حيث تم طرح لحوم بلدية بأسعار مناسبة، بخلاف توفير اللحوم والدواجن المجمدة ، مؤكدة أن المواد البترولية والغاز موجودة دون نقص وسيتم الضخ الإضافي بالعيد لمنع حدوث أي نقص في المحطات، إلى جانب استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.