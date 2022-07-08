تعليق الفعاليات الانتخابية اليوم فى اليابان وإجراء انتخابات الشيوخ فى موعدها الأحد

رباب فتحى

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن انتخابات يوم الأحد لمجلس الشيوخ ستمضي كما هو مخطط لها ، على الرغم من اغتيال شينزو آبي أثناء حملته الانتخابية في نارا في وقت سابق اليوم.

وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الجمعة - قبل يومين من انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد - أثيرت أسئلة على الفور حول ما إذا كان سيتم إجراء التصويت كما هو مقرر.

بعد إطلاق النار ، أصدر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تعليماته للوزراء المعنيين بزيادة الأمن للتأكد من أن الانتخابات ستجرى بشكل عادل. وقال توشيميتسو موتيجي ، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي ، للصحفيين إن الحملة الانتخابية ستجرى كما هو مقرر يوم السبت "لإظهار أننا () لن نستسلم للعنف".

ومع ذلك ، فقد أثر اغتيال آبي على الحملة الانتخابية ، مما دفع الأحزاب الرئيسية ووزراء الحكومة إلى إلغاء فعالياتهم.

وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ، الذي ينتمي إليه آبي ، إنه ألغى اقتراع المديرين التنفيذيين للحزب يوم الجمعة. كما ألغى شريك الائتلاف الحاكم في الحزب الليبرالي الديمقراطي ، كوميتو ، والحزب الدستوري الديمقراطي المعارض ، ونيبون إيشين نو كاي ، كل حملاتهم الانتخابية في ذلك اليوم.

كما أمر كيشيدا جميع الوزراء بالعودة إلى طوكيو لحضور اجتماع مجلس الوزراء لتبادل المعلومات ومناقشة استجابة الحكومة.

وكان تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد، نقل على إثره إلى المستشفى حيث وافته المنية هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحفيين إن الشرطة أوقفت رجلاً يشتبه بأنه مطلق النار، وأنه "لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت أنّ رجلاً في الأربعين من العمر أوقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي (67 عاماً)، وضبطت قطعة سلاح كانت بحوزته مصنوعة منزليا.