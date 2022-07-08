تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 فى محافظات مصر

كتب محمد الأحمدى

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة العيد فى الساحات المختلفة، حيث أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.

فيما أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف فى المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23