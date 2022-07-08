اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 06:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على قائمة أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم الجمعة

الجمعة، 08 يوليه 2022 06:00 ص
تعرف على قائمة أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم الجمعة خضراوات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الخضراوات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.75 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات بارتفاع طفيف بقيمة 0.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.50 جنيه والكوسة 5 إلى 8 جنيات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.5 إلى 2.50 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.50 إلى 3.30 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 4.5 إلى 6.5 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

سعر الخضروات

سعر الفاكهة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة