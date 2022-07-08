اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 01:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على دير الشهيد مارجرجس فى ديلفن بأيرلندا

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:00 ص
تعرف على دير الشهيد مارجرجس فى ديلفن بأيرلندا دير الشهيد مارجرجس بأيرلندا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر دير الشهيد مارجرجس في أيرلندا أحد أهم أديرة المهجر في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى بيليزتاون التى تبعد عن بلدة دلڤن اثنين كيلومترًا فى مقاطعة وستميث.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه فى يوم السبت الموافق 14 يناير 2012 م أثنــاء مقابلة الأنبا أنتونى مــع مثلــث الرحمات البابا شــنودة الثالــث، بــارك قداســته فكــرة إنشــاء أول ديــر للراهبــات الأقبــاط الأرثوذكــس فــي أوروبــا وأعطــاه قداســته اســم ديــر مارجرجــس بجمهوريــة أيرلنــدا.

وأنشــأ الأنبا أنتونى الدير، ليكون أول دير للراهبــات علــى مستوى أوروپــا، ويقــوم نيافتــه بترتيــب وتدبيــر إدارة شــئون المكان مــن كافــة النواحى. 

وأثناء انعقــاد المجمع المقدس للكنيســة القبطية الأرثوذكسية ، فــي الجلســة السنوية ، دورة مايــو 2018م ، برئاســة قداســة البابــا الأنبــا تواضــروس الثانــي  تــم الاعتــراف كنســيًا بديــر الشــهيد مارجرجــس للراهبــات بأيرلندا. 

وتقــام أيضًــا أيــام روحيــة للشــباب والشــابات ، وللســيدات ، وللخادمــات ، وللنــشء ، وتبــدأ هــذه الأيــام الروحيــة بالقــداس الإلهــى ثــم الأجابى ونــدوة روحيــة وأســئلة ومناقشــات متنوعــة، وتم الاحتفــال بعيــد الصليـب فــي يــوم الثلاثــاء 19 مــارس 2019م بحضــور مجموعــة مــن الشــباب الأقبــاط مــن أنحــاء العالــم الذيــن حضــروا مؤتمــر شــباب الكنيســة بمصــر ” العــودة للجــذور 2018 ” .


الزيارات الكنسية للدير




وقــام قداسة البابا تواضروس الثانى بزيارة تاريخيــة للديــر فى يــوم الجمعــة الموافــق 19 مايــو 2017م ، وكان بصحبــة قداســته نيافــة الأنبــا مقــار أســقف مراكــز الشــرقية ومدينــة العاشــر مــن رمضــان وتوابعهــا ، ونيافــة الأنبــا باڤلــي ، الأســقف العــام بالإســكندرية . وقــد زار الديــر فــي هــذا اليــوم عمــدة منطقــة مولينجــار ، وعضــو مجلــس برلمــان مولينجــار ، وممثلــي أســقف مقاطعــة ميــث ، وراهبــان مــن ديــر الفرنسيســكان.

St.-George-Abbey-Ireland-Holy-Week-scaled

 دير الشهيد مارجرجس 

 

المحاضرات داخل الدير
المحاضرات داخل الدير

 

جانب من الدير
جانب من الدير

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الشهيد مارجرجس



الموضوعات المتعلقة

جمع تبرعات بأسماء رهبان مزيفين بالأديرة عرض مستمر.. "دير مارجرجس للراهبات" يحذر من سيدة تنتحل صفة راهبة.. والأنبا صموئيل بالمنيا يحذر من صفحات تنتحل صفته.. وشخص يطلب مبالغ مالية بدير الأنبا باخوميوس

الخميس، 19 مايو 2022 04:02 ص

تحذير هام من "دير مارجرجس للراهبات " بسبب شخصية وهمية تجمع تبرعات للدير

الثلاثاء، 10 مايو 2022 10:30 م

دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يعتذر عن استقبال الزائرين لمدة 11 يوماً

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:08 م

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس بالخصوص.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 11:06 ص

تعرف على دير الشهيد مارجرجس التابع للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة شمامسة لكنيسة مارجرجس بالإسماعيلية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:09 م

تعود للقرن الـ18.. جولة فى الكنيسة الأثرية بدير مارجرجس بجبل الرزيقات.. صور

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:00 ص

الأنبا مرقس يترأس قداس ذكرى تكريس أول كنيسة باسم مارجرجس بدير الرزيقات بالأقصر

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة