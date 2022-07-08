اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 06:57 ص
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تعرف على أهمية مشروع تبطين الترع ودوره فى تنظيم المياه

الجمعة، 08 يوليه 2022 06:00 ص
تعرف على أهمية مشروع تبطين الترع ودوره فى تنظيم المياه تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى إن تطبين الترع مشروع هام جدا، حيث إن دوره رئيسى في عملية تنظيم عملية توزيع المياه وتحقيق العدالة في توزيع المياه بكفاءة عالية بين المزارعين، كما أن له مكاسب بيئية واقتصادية مهمة.

وأضاف غانم أن شكل الترع وحالتها في السابق كانت سيئة، حيث إن نسب كبيرة من الترع وصلت إلى مستوى تدهور وبها مخلفات كثيرةيلقيها بعض المواطنين، وكان منظر بيئى وحضارى في منتهى السوء يشوه جمال الريف المصرى .

ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الترع بحالتها المتدهورة كان لها أضرار بيئية، كما أن الحشائش كانت مكان للحشرات والثعابينوالقوارض التي تنشر الأمراض وتأذى المواطنين.

وأشار غانم إلى أن تطبين الترع كان له مردود بيئى مهم، حيث استعادة جمال الترع وتخلصنا من الحشائش، ولم يعد هناك الحشرات والثعابين وخلافه التي تأذى المواطنين .

 

 


الرى

تبطين الترع

المياه

مياه الرى



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