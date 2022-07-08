اليوم السابع
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تضامن كفرالشيخ: غدا بدء ذبح 45 رأس ماشية وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم على الأسر

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:52 م
تضامن كفرالشيخ: غدا بدء ذبح 45 رأس ماشية وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم على الأسر السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، عن بدء ذبح 45 رأس ماشية محلية، غداً السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، داخل مجزر كفر الشيخ بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف مسلم، أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في 28 قرية بمحافظة كفر الشيخ، ويتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين، مؤكداً  كما سيتم توزيع  28 ألف كيلو لحوم  مستوردة، توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.

 


 


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