اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تخصيص 449 ساحة بالقاهرة لصلاة عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:10 ص
تخصيص 449 ساحة بالقاهرة لصلاة عيد الأضحى المبارك صلاة العيد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .
 
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار . 
 
 
وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لإداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين .
 
 

عيد الاضحى

صلاه عيد الاضحى

ساحات صلاة العيد

صلاه العيد

صلاة عيد الأضحى المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الإنجيليين للتهنئة بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 05:08 م

محافظة القاهرة توزع لحوما على عمال هيئة النظافة بمناسبة العيد

الخميس، 07 يوليه 2022 02:31 م

محافظ القاهرة يتفقد معرض "أهلا بالعيد" فى باب الشعرية

الخميس، 07 يوليه 2022 02:27 م

محافظة القاهرة تفتح 6 مجازر مجانا طوال أيام العيد.. تعرف عليها

الخميس، 07 يوليه 2022 12:13 م

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مجزر البساتين لاستقبال الأضاحى فى العيد

الخميس، 07 يوليه 2022 10:34 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة