تخرج 551 ضابطا أعضاء الدورة التدريبية الـ13 بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة احتفالها الدورى بتخريج عدد (551) ضابطاً أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة للعام التدريبى (2021-2022) والذين تم تدريبهم بمعهدى (القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة) خلال الفترة من 18/6/2022 حتى 7/7/2022 وقد قامت الكلية خلال هذا العام التدريبى (2021-2022) بالإشراف على تدريب عدد (14831) ضابطاً بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة وعددهم (26) معهداً - منهم عدد (5970) ضابطاً تم تدريبهم بمعهدى (القادة – التدريب) والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

كما قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبى الحالى بتجهيز عدد (445) ضابطاً من مختلف جهات الوزارة لخوض إختبارات فريق الـ (S.A.A.T) التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، فضلاً عن عقد إختبارات تأهيلية فى اللغتين ("الإنجليزية – الفرنسية" – الرماية – السمات الشخصية) لعدد (297) ضابطاً من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام .

وفى إطار التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة) ووزارة الخارجية ممثلة فى (مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام – والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) فقد قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد (249) من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية المشاركة فى البعثات الأُممية .

وعلى الصعيد الدولى ، فقد تم خلال العام التدريبى الحالى إعتماد المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لدى الإتحاد الأفريقى لتدريب كوادر المكون الشرطى المشارك بعمليات دعم السلام الأفريقى.

كما تم عقد مسابقات الرماية السنوية للسادة الضباط خلال شهر مارس الجارى حيث شارك فيها عدد (27) مديرية أمن وعدد (17) قطاعاً وإدارة عامة.

حضر مراسم الإحتفال اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية.

من جانبه، ألقى اللواء رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات محمود توفيق وزير الداخلية وتوجيهات سيادته الدائمة للإرتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة ، مؤكداً على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملاءمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.

وفى ختام الفعاليات كرم اللواء/ رئيس أكاديمية الشرطة أوائل الفرق والحاصلين على المراكز الأولى فى الرماية واللياقة البدنية وذلك بمنحهم شهادات التميز والمكافآت المالية المقررة .