تجهيز مراكز الشباب بالأقصر لاستقبال الجماهير فى إجازة عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز لاستقبال الجماهير خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تتضمن الاحتفالات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، كما يتوافر للرواد والأعضاء ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية .

ومن المتوقع أن تشهد مراكز الشباب إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحي المبارك بجميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.