بوليتكو: تحدى أمام إدارة بايدن لحسم ملف هجرة آلاف الفنزويليين فى أمريكا

رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه موعدًا نهائيًا كبيرًا لتقرير مصير مئات الآلاف من الفنزويليين المنفيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

ولكن مع اقتراب موعد اتحاذ القرار ، لا يزال المسئولون ممزقين ، ويتلاعبون بالمزايا التي يمكن أن تنتج عن القرار وتؤثر على مكانتهم السياسية في فلوريدا وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حشد المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويدور الخلاف حول ما إذا كان سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة أم لا. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة أمامها حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرارها. كما تدرس ما إذا كانت ستوسع الحماية لتشمل ما يقدر بـ 250.000 فنزويلي وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد منح TPS العام الماضي في مارس ، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على الوضع القانوني المؤقت.

ويتخوف المسؤولون من إعادة تصميم نظام الحماية المؤقتة (TPS) لتطبيقه على المزيد من الفنزويليين ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية. ويقال إن القلق داخل البيت الأبيض ، هو أن القيام بذلك سيحفز المزيد من الهجرة في وقت تكافح فيه الإدارة لإدارة التحديات اللوجستية لأعداد قياسية من المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود ، خاصة قبل انتخابات التجديد النصفي.

ومع ذلك ، يحث دعاة الهجرة والمشرعون الديمقراطيون والقادة اللاتينيون المقيمون في فلوريدا الإدارة على إعادة تخصيص الوضع المحمي المؤقت للفنزويليين الذين فروا من الأزمة الإنسانية التي سببتها حكومة نيكولاس مادورو. كما أنهم يدفعون من أجل تجديد الحماية لمدة 18 شهرًا لأولئك الذين يستخدمون TPS حاليًا.