وذكر "راديو بولندا" اليوم /الجمعة/ أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 23 ألفا و100 لاجئ وافدين من أوكرانيا، بالمقارنة بـ 23 ألفا و200 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر نحو 2.68 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي، من بينهم 22 ألف أمس.



ويذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.