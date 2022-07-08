اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

برلمان فنلندا يعدل قانونا لتعزيز الحدود مع روسيا

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:12 ص
برلمان فنلندا يعدل قانونا لتعزيز الحدود مع روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر البرلمان الفنلندي الخميس قانونا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا.

تتيح التعديلات الجديدة لقانون حماية الحدود بناء عوائق أكثر متانة على امتداد الحدود الشرقية للدولة والبالغ طولها 1300 كلم.

والهدف من القانون "تحسين القدرة العملانية للحماية الحدودية لدى الاستجابة لتهديدات هجينة"، حسبما أعلنت المستشارة لدى وزارة الداخلية آن إيهانوس في حديث لوكالة "فرانس برس".

وأضافت المسؤولة أنه "ساهمت الحرب في أوكرانيا في جعل الأمر ملحا".

من جهتها، قالت مديرة القسم القانوني للحماية الحدودية الفنلندية سانا بالو لـ "فرانس برس"، إن "ما نسعى لبنائه الآن سياج يكون حاجزا حقيقيا".

وأضافت أنه "في جميع الاحتمالات فإن السياج لن يغطي الحدود الشرقية بأكملها، لكنه سيتركز في مواقع تعتبر الأكثر أهمية.

ويتيح القانون إغلاق معابر حدودية ووضع طالبي اللجوء في نقاط محددة، خلال محاولات عبور للحدود على نطاق واسع.

وأقرت هلسنكي أيضا تعديلات على قانون سلطات الطوارئ، يوسع تعريف كلمة "طوارئ" ليشمل مختلف التهديدات الهجينة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدود الفنلندية في الوقت الراهن محمية بعوائق خشبية خفيفة صممت بشكل أساسي لمنع وصول الماشية إلى الجانب الآخر.

ويأتي ذلك على خلفية خروج فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وانضمامها إلى حلف الناتو، بعد أشهر قليلة من أنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


فنلندا

روسيا

اوكرانيا

الناتو

اوروبا

موسكو



الموضوعات المتعلقة

الناتو: انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للناتو على أراضيهما

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:52 م

الكرملين: وضعنا خططا أمنية لحماية روسيا بعد انضمام فنلندا والسويد للناتو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:15 م

فنلندا والسويد يبدآن رحلة الانضمام إلى "الناتو".. أمين عام الحلف العسكري: تصديق برلمانات دول الحلف الثلاثين ضرورة لإتمام العضوية.. توقعات بانضمامهما رسمياً خلال 8 أشهر بسبب ضغوط الحرب الأوكرانية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:00 م

الناتو يعلن التوقيع على بروتوكول عضوية فنلندا والسويد للحلف غدا.. أمين الحلف: سنباشر إجراءات قبول العضوية.. البلدان يتمتعان بقدرات عسكرية هائلة.. روسيا: نشر قواعد الناتو على أراضى البلدين لن يحمى هاتين الدولتين

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة