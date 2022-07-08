الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر كتابا يتناول "اللهجة العرايشية"

شمال سيناء ـ محمد حسين

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي - فرع ثقافة شمال سيناء كتاب "معجم اللهجة العرايشية" الذي جمعه وصنفه الكاتب حمدي نصر عميد الإعلاميين بشمال سيناء وهو من الحجم المتوسط ويقع في 200 صفحة.

المؤلف حمدي نصر قال إن إعداد الكتاب استغرق ثلاث سنوات، لأنه اعتمد على المواقف، موضحا أنه صنف الكتاب حسب المفردات التى رتبها أبجديا ليسهل على الباحث الوصول لما يريد، وأورد فصلا للعبارات مصنفة حسب مواقفها وفصلا آخر لتفاصيل حياة الإنسان العرايشي، لافتا إلى أن الهدف منه إبراز ما كان مؤثرا في حياته من تفاصيل اختفت الآن مع تطور الزمن مثل مكونات ومستلزمات وطبيعة البيت العرايشي.

وتضمن الكتاب فصلا للأمثال الشعبية العرايشية وفصلا لألعاب البنات والأولاد التى اختفت الآن، بهدف الاحتفاظ بالمسميات وطبيعة الألعاب وبساطتها وبراءتها لأن منها ما كان مشتركا بين الأولاد والبنات.