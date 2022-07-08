النيابة تحقق فى اتهام الراقصة لورديانا لجارها بسبها عبر رسائل هاتفية

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، فى اتهام الراقصة لورديانا أحد جيرانها بسبها عن طريق رسائل عبر هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات بينهما.

اتهمت الراقصة لورديانا أحد جيرانها بإرسال رسائل عبر هاتفها المحمول تخمل عبارات سباب، نتيجة خلافات سابقة بينهما، وطالبت في محضر بقسم شرطة العجوزة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

تقدمت الراقصة لورديانا، ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، اتهمت فيه أحد جيرانها، بإرسال رسائل تحمل عبارات سباب وشتم ،بسبب خلافات سابقة بينهما، وذكرت أن جارها يعمل مصمم أزياء وحددت هويته، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة المختصة التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وباشرت التحقيق.