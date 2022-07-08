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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسرقة هاتف محمول من طالبة فى النزهة

الجمعة، 08 يوليه 2022 04:00 ص
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسرقة هاتف محمول من طالبة فى النزهة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة بسرعة ضبط وإحضار شخص بتهمة سرقة هاتف محمول من طالبة، حيث تعرضت فتاة لسرقة هاتفها المحمول بأحد الشوارع فى منطقة النزهة بالقاهرة، على يد شخص خطفه من يدها أثناء استقلاله دراجته النارية وفر هاربا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من طالبة أفادت فيه بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف على يد شخص كان يستقل دراجة نارية، وفر هاربا، وقدمت الطالبة صورا للمتهم التقطتها كاميرات المراقبة أثناء سرقتها وفيديو للمتهم أثناء سرقة هاتفها.
 
 

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