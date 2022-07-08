اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 04:51 م
أكرم القصاص
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المتنزهات وحديقة الحيوان فى انتظار الآلاف للاحتفال بعيد الأضحى بكفر الشيخ

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:57 م
المتنزهات وحديقة الحيوان فى انتظار الآلاف للاحتفال بعيد الأضحى بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أنهت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد على استعدادات حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ لاستقبال أهالي المحافظة كأكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال المئات من المترددين عليها، بإشراف محمد عفيفي، مدير الحديقة، وشهدت الحديقة أعمال تطوير لم تشهدها من قبل بزيادة المساحات الخضراء، وإضافة مدينة ملاهي تنوعت الألعاب بها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين سواء مأكولات أو مشروبات كإحدى الحدائق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندق ومطعم وأكشاك لبيع المشروبات المتعددة، وبداخلها حديقة الحيوان والتي يقبل عليها أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

 

كما تشهد الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ القاهرة، أعمال تعقيم وتطهير، لاستقبال الأهالي في أول عيد تعمل بكامل طاقتها، وتوفير كل احتياجات المواطنين من مأكولات ومشروبات، وملعب نجيل طبيعي، وغيرهم من وسائل الترفيه.

 

وتابع اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات بفوه وإعادة تجميل وغسيل البلدورات وطلاء الحوائط، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لحديقة العائلات بفوه استعدادا لأعياد الربيع وعيد الفطر الأضحى.

 

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق بإشراف محمد شعبان، لاستقبال أهالي المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى انتهاء الاستعداد لاستقبال المعيدين لقضاء أوقات مميزة على ضفاف نهر النيل والاستمتاع بالرحلات النيلية.

 

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على تجهيز الحدائق العامة، وحدائق  وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بنهر النيل فرع رشيد، إضافة لأعمال النظافة اليومية، وأعمال التطهير والتعقيم.

التنزهات-النيلية-بنهر-النيل
التنزهات-النيلية-بنهر-النيل

 

الملعب-بالحديقة-المركزية-المجانية
الملعب-بالحديقة-المركزية-المجانية

 

تطهير-وتعقيم-حديقة-صنعاء
تطهير-وتعقيم-حديقة-صنعاء

 

جانب-من-حديقة-صنعاء
جانب-من-حديقة-صنعاء

 

جمال-حديقة-صنعاء
جمال-حديقة-صنعاء

 

حدائق-تستعد-لاستقبال-المعدين
حدائق-تستعد-لاستقبال-المعدين

 

صنعاء-تستعد-لاستقبال-المعدين_1
صنعاء-تستعد-لاستقبال-المعدين_1

 

فندق-مارينا-بصنعء
فندق-مارينا-بصنعء

 

مراجيح--بحديقة-صنعاء
مراجيح--بحديقة-صنعاء

 


كفر الشيخ

حديقة صنعاء

حديقة مركزية مجانية

محافظة كفر الشيخ

نهر النيل



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